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​Баскетбольный клуб «Университет-Югра» обыграл в домашнем матче команду из Екатеринбурга

Сегодня, 18 января, баскетбольный клуб «Университет-Югра» принимал на домашней площадке команду «Урал» из Екатеринбурга. После первых двух периодов сургутяне с минимальным отрывом отставали от соперников – счет был 41:42 в пользу гостей. Однако начало второй половины у нашей команды удалось на славу – они набрали 12 безответных очков, и после этого лидерство уже не упустили. Несмотря на несколько серьезных попыток уральцев вернуть преимущество, максимум, что у них получилось – сократить разрыв до четырех очков. Итоговый счет в этом матче – 83:73 в пользу «Университет-Югра».

Напомним, что клуб «Урал» до этой игры находился на пятом месте в турнирной таблице Суперлиги, а «Университет-Югра» – на седьмой строчке. Напомним, что в воскресенье, 21 января, наша команда сыграет против четвертого места Суперлиги – команды «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» из города Ревда. Игра будет традиционно проходить в СОК «Энергетик», начало – в 17.00. Вход свободный.


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Сегодня в 21:28, просмотров: 108, комментариев: 0


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