Сургутская филармония приглашает на «20 историй о любви» в День Святого Валентина // АФИША

В День святого Валентина, 14 февраля, в 19:00 оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-бэнд» приглашает на премьеру концертной программы «20 историй о любви».
День Святого Валентина (он же День всех влюблённых) – самый романтичный праздник, который в большинстве стран мира отмечают 14 февраля. На протяжении полутора тысяч лет этот день является идеальной возможностью признаться в любви.
Любовь в жизни каждого человека – это целая история. Не так важно короткая она или длиной в целую жизнь. Нет ничего лучше светящихся глаз любимого и влюблённого человека. И если ваше сердце переполняет нежность, «20 историй о любви» от концертного оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-бэнд» – прекрасный повод напомнить близкому человеку о своих чувствах или открыться впервые.
В программе прозвучат песни о любви из репертуара популярных российских исполнителей: Валерия Меладзе, Юрия Антонова, Ярослава Евдокимова, группы «УмаТурман» и других.
Художественный руководитель – заслуженный работник культуры РФ Валерий Санин.
Дирижёр – заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры Татьяна Санина.
Солисты: Венера Батыршина (колоратурное сопрано), Лиана Головина (сопрано), Александр Залюбич (тенор), Анастасия Парий (сопрано), Светлана Шалдырван (сопрано), Ростислав Доронин (тенор), Анастасия Мухина (сопрано), Илья Мельник (тенор).
Программа:
1. «Просто любить тебя». Муз. В. Дробыша, сл. Л. Стюф
2. «Половинки». Муз. и сл. В. Ванина
3. «Долго». Муз. И. Матвиенко, сл. О. Ровной
4. «О любви» (из фильма «Экипаж»). Муз. и сл. А. Железняка
5. «Роман». Муз. Ю. Остапенко, сл. Ю. Лемчука
6. «Мечта». Муз. и сл. С. Челобанова
7. «Золотая лестница». Муз. Ю. Антонова, сл. М. Виккерса
8. «Белокурая бестия». Муз. и сл. В. Кристовского
9. «Фантазёр». Муз. А. Морозова, сл. С. Романова
10. «Не бойтесь любви». Муз. В. Костомарова, сл. М. Гуцериева
11. «А ты люби». Муз. и сл. В. Ванина
12. «Колыбельная». Муз. и сл. П. Гагариной
13. «Девушки из высшего общества». Муз. и сл. К. Меладзе
14. «Что знает о любви любовь». Муз. А. Эшпая, сл. Е. Евтушенко
15. «Прошу тебя». Муз. Е. Крылатова, сл. И. Резника
16. «Вдвоём». Муз. О. Шаумарова, сл. Н. Касимцевой
17. «Тебя не отпущу». Муз. и сл. Л. Агутина
18. «История любви». Муз. Ф. Лея
19. «Это любовь. Муз. и сл. А. Пугачёвой
20. «Валентинов день». Муз. О. Молчанова, сл. А. Славоросова
16+
Продолжительность: 1 час 30 мин.
Стоимость билетов: 400-600 руб.
Билеты в кассе филармонии (ул. Энгельса, 18)
и на сайте www.sfil.ru
Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02