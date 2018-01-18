Сургутская филармония приглашает на «20 историй о любви» в День Святого Валентина // АФИША

В День святого Валентина, 14 февраля, в 19:00 оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-бэнд» приглашает на премьеру концертной программы «20 историй о любви».

День Святого Валентина (он же День всех влюблённых) – самый романтичный праздник, который в большинстве стран мира отмечают 14 февраля. На протяжении полутора тысяч лет этот день является идеальной возможностью признаться в любви.

Любовь в жизни каждого человека – это целая история. Не так важно короткая она или длиной в целую жизнь. Нет ничего лучше светящихся глаз любимого и влюблённого человека. И если ваше сердце переполняет нежность, «20 историй о любви» от концертного оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-бэнд» – прекрасный повод напомнить близкому человеку о своих чувствах или открыться впервые.

В программе прозвучат песни о любви из репертуара популярных российских исполнителей: Валерия Меладзе, Юрия Антонова, Ярослава Евдокимова, группы «УмаТурман» и других.

Художественный руководитель – заслуженный работник культуры РФ Валерий Санин.

Дирижёр – заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры Татьяна Санина.

Солисты: Венера Батыршина (колоратурное сопрано), Лиана Головина (сопрано), Александр Залюбич (тенор), Анастасия Парий (сопрано), Светлана Шалдырван (сопрано), Ростислав Доронин (тенор), Анастасия Мухина (сопрано), Илья Мельник (тенор).

Программа:

1. «Просто любить тебя». Муз. В. Дробыша, сл. Л. Стюф

2. «Половинки». Муз. и сл. В. Ванина

3. «Долго». Муз. И. Матвиенко, сл. О. Ровной

4. «О любви» (из фильма «Экипаж»). Муз. и сл. А. Железняка

5. «Роман». Муз. Ю. Остапенко, сл. Ю. Лемчука

6. «Мечта». Муз. и сл. С. Челобанова

7. «Золотая лестница». Муз. Ю. Антонова, сл. М. Виккерса

8. «Белокурая бестия». Муз. и сл. В. Кристовского

9. «Фантазёр». Муз. А. Морозова, сл. С. Романова

10. «Не бойтесь любви». Муз. В. Костомарова, сл. М. Гуцериева

11. «А ты люби». Муз. и сл. В. Ванина

12. «Колыбельная». Муз. и сл. П. Гагариной

13. «Девушки из высшего общества». Муз. и сл. К. Меладзе

14. «Что знает о любви любовь». Муз. А. Эшпая, сл. Е. Евтушенко

15. «Прошу тебя». Муз. Е. Крылатова, сл. И. Резника

16. «Вдвоём». Муз. О. Шаумарова, сл. Н. Касимцевой

17. «Тебя не отпущу». Муз. и сл. Л. Агутина

18. «История любви». Муз. Ф. Лея

19. «Это любовь. Муз. и сл. А. Пугачёвой

20. «Валентинов день». Муз. О. Молчанова, сл. А. Славоросова

16+

Продолжительность: 1 час 30 мин.

Стоимость билетов: 400-600 руб.

Билеты в кассе филармонии (ул. Энгельса, 18)

и на сайте www.sfil.ru

Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02