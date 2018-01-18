​Utair стал второй по доступности авиакомпанией России. Угадаете, кто победил?

Главный перевозчик Югры – авиакомпания Utair – занял второе место в рейтинге доступности билетов в России. Соответствующий рейтинг составил сервис OneTwoTrip. Согласно данным рейтинга, у Utair внутренние перелеты стоят на 40 процентов ниже среднерыночных, а международные рейсы – на 20 процентов. Всего в рейтинге OneTwoTrip было 15 авиакомпаний.

Как пишет пресс-служба Utair, стать серебряными призерами в рейтинге доступности билетов им помогла гибкость в ценообразовании – пассажир сам может выбрать, лететь ему без багажа (по тарифу «Лайт»), будет ли он заказывать еду и так далее. Кроме того, авиакомпания впервые на отечественном рынке предложила билеты без привязки к дате.

Ну а первое место в рейтинге доступности билетов получила авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот». Собственно, это единственный действующий в России дискаунтер – его цены на внутренние направления в среднем дешевле рынка на 30 процентов, а на международные – на 50 процентов. Несмотря на постоянные скандалы с провозом багажа и ручной клади, самолеты «Победы» загружены в среднем на 95 процентов – это самый высокий показатель в России. Нынешняя победа в рейтинге доступности авиакомпаний для нее не первая – аналогичную награду она получила по итогам 2016 года.