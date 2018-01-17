​Нормальный полёт. Сургутский аэропорт превзошел сам себя по пассажиропотоку

«Аэропорт Сургут» пропустил через себя более 1,7 млн человек за 2017 год – это на 15,7 процента больше, чем годом ранее, и это же – собственный исторический рекорд для предприятия. Интересно, что в минувшем году внутренний и международный пассажиропоток рос примерно в равных пропорциях – каждый на 15,5-16,5 процента. Впрочем, как признают в аэропорту, отчасти этому помогла реконструкция взлетно-посадочной полосы в Норильске, из-за чего поток трансферных пассажиров временно переключился на Сургут.

Больше всего сургутяне летали в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Новосибирск и Тюмень. На международных линиях лидировали Анталья, Пхукет, Камрань, Худжанд и Ош.

Главный перевозчик Югры и один из владельцев сургутского аэропорта – авиакомпания Utair – дала 50,33 процента пассажиропотока, то есть более 850 тысяч человек. На втором месте по организации клиентов оказался «Аэрофлот» (почти 200 000 пассажиров) и «Победа» (около 180 тысяч).