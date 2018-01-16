Непривычно теплые январские дни в Сургуте вот-вот сменятся серьезными крещенскими морозами. Если верить порталу gismeteo.ru, еще в четверг температура опустится до минус 13-16 градусов, то на Крещение произойдет классический заморозок — до минус 32 градусов, который продолжится на выходных (там может вдарить и сильнее — до минус 36). Впрочем, пока это ненадолго — уже в следующую среду ситуация нормализуется до вполне нормальных минус 15 градусов.
Погодная халява кончается. На выходных в Сургуте температура упадёт до минус 36
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