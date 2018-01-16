​В Сургуте будет запущен автобус на кладбище – на восемь воскресных дней в году // ГРАФИК

В Сургуте от магазина «Москва» к городскому кладбищу будет ходить автобус №42, но не постоянно, а в несколько воскресных дней в году: 21 января, 18 февраля, 11 и 18 марта, 08 и 15 апреля, 18 ноября и 16 декабря.

Как сообщается на сайте администрации города, его график будет таким:

— отправление от остановочного пункта «магазин «Москва»: 10.00, 12.00, 14.00;

— отправление с городского кладбища: 11.00, 13.00, 15.00.

Путь следования автобуса: пр-т Комсомольский (остановочный пункт «магазин «Москва» с нечетной стороны), ул. Геологическая, ул. Мелик-Карамова, ул. Энергетиков, ул. Майская, пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская, городское кладбище. При движении в обратном направлении с ул. Геологической по пр. Пролетарский, ул. Югорской, пр. Комсомольский – остановочный пункт «магазин «Москва».

Подробную информацию о работе маршрута можно получить в диспетчерской ООО «Автотриада», по телефону 55-60-15.