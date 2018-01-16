​Сбербанк и администрация Сургутского района заключили соглашение о сотрудничестве

Сургутское отделение Сбербанка и администрация Сургутского района заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали глава муниципального образования Андрей Трубецкой и управляющий отделением банка Сергей Кузнецов.

«Мы готовы оказывать администрации района финансовую и консультационную поддержку при реализации инвестиционных проектов. Сургутский район – наш важный партнер. Это 105 тысяч квадратных километров территории, более 120 000 населения. Благодаря сотрудничеству с администрацией района мы сможем вместе продолжить работу на улучшение качества жизни населения», – подчеркнул управляющий Сургутским отделением Сбербанка Сергей Кузнецов.

Соглашение о сотрудничестве между Сбербанком и администрацией Сургутского района регламентирует партнерство банка и муниципального образования в течение ближайших трех лет. Стороны планируют реализовать ряд социально-значимых, инвестиционных и спонсорских проектов. Также банк продолжит улучшать свои продукты и сервисы, чтобы предоставлять населению Сургутского района качественное банковское обслуживание.