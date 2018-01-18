Сегодня БК «Университет-Югра» сыграет против клуба с Урала. А в воскресенье — с лидером российского турнира // АФИША

Большой баскетбол в Сургуте! Сегодня, 18 января, в 19 часов баскетбольный клуб «Университет-Югра» сыграет против БК «Урал» из Екатеринбурга. А в воскресенье, 21 января, соперником сургутян станет один из лидеров турнирной таблицы российского первенства — «ТЕМП-СУМЗ-УГМК (г. Ревда). Игра начнется в 17 часов. Все это будет проходить в СК «Энергетик» (ул. Энергетиков, 47). Вход свободный.