Сургутская ГРЭС-2 первой из тепловых электростанций страны выдала один триллион киловатт в час

27 декабря 2017 года в 08:05 Сургутская ГРЭС-2 первой из тепловых электростанций РФ выработала 1 триллион кВт*ч электроэнергии с момента пуска. Рекордного показателя филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» достиг за 32 года работы. Согласно данным системного оператора, такое количество электроэнергии вырабатывают все вместе взятые электростанции страны за год.

Сроки строительства и запуска Сургутской ГРЭС-2 не имели равных в стране: 4 800 МВт новой мощности были введены с 1985 по 1988 г.г. Новый этап в жизни электростанции начался спустя 20 лет: 23 июля 2011 года премьер-министр России В.В. Путин дал команду на пуск новых парогазовых энергоблоков ПГУ-400 суммарной мощностью 797,1 мвт. В 2016 году за счет перемаркировки шести энергоблоков ПСУ-800 МВт филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» официально получил суммарную прибавку мощности в 60 МВт.

Сургутская ГРЭС-2 – третья по мощности тепловая электростанция в мире. Она вырабатывает порядка половины всей электроэнергии, которая производится в ХМАО-Югре.

