В Сургутском районе ВАЗ на встречной полосе поймал Nissan. В ДТП пострадали шесть человек, в том числе ребенок // ФОТО

Сегодня около 11.00 на 47 км автодороги «Сургут-Когалым, граница ХМАО» произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «ВАЗ-21101» мужчина 1986 года рождения, житель городского поселения Федоровский Сургутского района, не убедился в безопасности обгона впереди движущегося транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновения с автомобилем «Nissan», под управлением гражданина 1987 года рождения, жителя города Сургут.

В результате ДТП были травмированы водитель и 4 пассажира автомобиля «Nissan», в том числе ребенок 2013 года рождения. Также травмы получил водитель автомобиля «ВАЗ-21101». Все пострадавшие госпитализированы в больницу города Сургута.