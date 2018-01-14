​В сургутском городском культурном центре вспомнят легенду, гения, человека. То есть Высоцкого

25 января в 19.00 в МАУ «Городской культурный центр» состоится вечер памяти, посвящённый Дню рождения Владимира Высоцкого «ВЫСОЦКИЙ - ЛЕГЕНДА» в рамках цикла мероприятий «Высоцкий – Легенда. Гений. Человек»!

Талантливый актер театра и кино, поэт, автор-исполнитель собственных песен покорил сердца зрителей своей откровенностью, искренностью, честностью. Кумир целого поколения запомнился своими яркими театральными образами Гамлета, Галилея, Дон Жуана, Маяковского, Лопахина, Свидригайлова.

Вечер памяти посвящен актерскому таланту Владимира Семёновича. Гостям представится возможность посетить выставку гитар, фотозону, из полюбившихся портретов кумира, а также редких фотографий и печатных материалов. Взаимосвязь театральной и поэтической жизни, знаковые роли, а также любимые всеми песни в исполнении участников Сургутской городской общественной организации ветеранов-инвалидов Афганистана «Саланг» и творческих коллективов города ждут гостей вечера.

В памяти каждого человека остался свой Высоцкий, тот образ, что навсегда сохранится в сердце. Идут года, десятилетия, но творчество Высоцкого не стареет. Оно так же актуально, как и в «далекие» теперь, семидесятые, восьмидесятые. Это удел талантливых творений, а талант Высоцкого общепризнан. Его произведения всегда будут звучать в кругу людей, которым дорога честь, справедливость и искренность.

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