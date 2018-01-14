​Вадим Шувалов объявил о строительства двух школ в Сургуте // МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ

Глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице «ВКонтакте» рассказал о том, что в этом году начнется строительство двух школ. В 38-м микрорайоне появится сразу школа (1000 человек) и детский сад (200 детей), которые планировались к возведению только в 2021-2023 годах, но работы начнутся (надеемся, и закончатся) на три года раньше. Процесс будет запущен в январе.

Еще одна школа появится в микрорайоне 20а. Она вместит в себя 1500 учеников. Сейчас идет корректировка техзадания и разработка проекта, а начало стройки намечено на конец лета – начало осени этого года.