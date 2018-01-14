​Сегодня «Единая Россия» по всей стране собирает подписи за выдвижение Владимира Путина. В Сургуте тоже

Сегодня, 14 января, в общественных приемных «Единой России» по всей стране будут идти акции по сбору подписей за выдвижение Владимира Путина в президенты на выборах-2018. Как пишет «Эхо Москвы», в центральном аппарате партии утверждают, что никакой обязаловки не будет (правда, это опровергается некоторыми перегибами с мест, где на принуждение прийти и поставить подпись жалуются бюджетники и студенты). Правда, как утверждает штаб Путина, он уже собрал около 500 тысяч подписей за президента, и это куда больше необходимых 315 тысяч, но они решили подстраховаться и собрать еще примерно 200 тысяч подписей.

В Сургуте «Единая Россия» присоединилась к федеральной акции — сегодня выразить свою поддержку президенту можно в ее офисе на проспекте Ленина, 45.