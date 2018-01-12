​СМИ: патриарх Кирилл может вновь посетить Сургут

Глава Русской Православной Церкви Кирилл может вновь посетить Сургут, сообщает «СТВ» со ссылкой на слова митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла. Он сказал, что визит возможен в этом году, и что к этому времени должен быть достроен храм Умиления Божией матери, находящегося у женского монастыря в нашем городе. Также сообщается о возможном посещении патриархом Когалыма, где тоже был достроен один из храмов.

Напомним, что глава РПЦ побывал в Сургуте пять лет назад, в 2013 году. Тогда он провел богослужение в храме Преображения Господня, а затем посетил Храм Георгия Победоносца. Тогда же он посоветовал городским властям внимательно обдумать строительство Троицкого собора на пересечении проспекта Мира и улицы Островского. После ряда громких обсуждений и скандалов строительство было начато, но будущий главный собор Сургута еще далек от завершения.