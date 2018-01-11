​Прокуратура Сургута внесла представление Вадиму Шувалову за действия его заместителя Романа Меркулова

Прокуратура Сургута сделала замечание о недопустимости нарушать закон главе города Вадиму Шувалову. Поводом для этого стали действия его заместителя Романа Меркулова, который отказал общественнику Сергею Глинских в личном приеме, когда тот достал камеру и предупредил, что хочет записать разговор на видео. О реакции прокуратуры сам Глинских пишет в своем блоге на siapress.ru.

«Доводы, изложенные в Вашем обращении, проверены и нашли свое подтверждение.

По результатам проведенной проверки, на основании выявленных нарушений, прокуратурой города в адрес Главы города внесено представление об устранении нарушений закона», – приводит он цитату из ответа прокуратуры на свое письмо.

Напомним, что Сергей Глинских так же пытался записать личный прием с другим заместителем главы Сургута – Николаем Кривцовым, и эта попытка тоже не увенчалась успехом. Эти инциденты вызвали большую дискуссию на портале siapress.ru, в ходе которой эксперты и комментаторы приводили этические и правовые доводы о допустимости приходить с камерой к чиновнику на его рабочее место.

Как выяснилось, по мнению прокуратуры Сургута это делать можно. Поэтому Сергей Глинских анонсировал новые походы к городским муниципальным служащим с видеокамерой.