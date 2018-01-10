С новыми тарифами! ​Проезд в сургутских автобусах уже подорожал, в маршрутках – скоро подорожает

В Сургуте традиционно индексируется цена на проезд в общественном транспорте. Уже подорожал проезд в автобусах – он вырос с 22,50 рублей до 23,50 рублей. На очереди – маршрутки. По данным сайта сургутской администрации, проезд на них (а конкретно – на номерах 12, 20, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 35А, 40, 53, 69, 95, 96) увеличится с 25 до 26 рублей. Это произойдет 15 января.