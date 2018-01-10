​Торги состоялись! Новый владелец недостроенного офиса «Газпром переработки» в Сургуте станет известен 19 января

19 января на площадке «Газпромбанка» будет подведен итог аукциона на приобретение недостроенного офиса «Газпром переработки» в центре Сургута. Огромное 18-этажное здание площадью 25 тысяч квадратных метров, по некоторым данным, стоило порядка 13 млрд рублей, но на продажу оно было выставлено за практически 2 млрд – но это только стартовая цена. Шаг аукциона, согласно документации – 20 млн рублей. В случае, если будет выявлен победитель (а он, судя по всему, будет, так как аукцион не признан несостоявшимся), то договор купли-продажи здания и земельного участка (более 5 тысяч квадратов) будет заключен в течение 30 рабочих дней.

К слову, только за участие в этом аукционе (он прошел 28 декабря 2017 года) нужно было внести весомый обеспечительный платеж – 25 млн рублей. Кто может оперировать такими суммами? С учетом того, что, помимо выкупа офиса, на завершение и запуск его в эксплуатацию потребуется еще 1-2 млрд рублей.

Эта интрига волновала сургутян весь предыдущий год, пока «Газпром переработка» переезжала в Санкт-Петербург. Вариантов немного (хотя бы потому, что далеко не многие в Сургуте или Югре имеют 3-4 млрд рублей свободных средств на покупку недвижимости): Сургутнефтегаз либо окружное правительство.

Несмотря на то, что нефтяники при помощи такого приобретения могли бы сосредоточить свой административный аппарат прямо в ядре центра города, а денег у них хватило бы на несколько сотен подобных зданий, едва ли можно ожидать, что Владимир Богданов пойдет на подобные траты. У Сургутнефтегаза есть сложившаяся инфраструктура, административная часть которой прекрасно расположена в орбите района Нефтяников, и о потребностях ее расширения ничего не слышно. Зато очень хорошо известно о рачительном характере гендиректора компании, благодаря которому у предприятия и скопились гигантские суммы на депозитах.

Второй вариант – окружное правительство. У этой версии есть два аспекта. Не так давно в регионе начали говорить о том, что «Газпром переработка» хочет уже хоть кому-нибудь отдать этот свой «чемодан без ручки» в виде недостроенного офиса, и что адресатом этого «подарка» может стать регион. Хотя в безвозмездную передачу актива никто особо не верил, вариант с переездом правительства Югры в центр Сургута (либо создания там чего-то типа выездной резиденции) даже начал обсуждаться на уровне слухов.

А еще свой интерес к этому зданию обозначил глава города Вадим Шувалов. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам 2017 года. По его словам, переговоры о возможной передаче офиса «переработки» для собрания всей администрации Сургута в одном месте обсуждался с участием первого замгубернатора Геннадия Бухтина. Правда, с учетом натянутых отношений между командой Шувалова и Натальей Комаровой говорить о таком щедром (4 млрд рублей – не шутки) подарке от округа довольно сложно, но как одну из версий – вполне возможно.

Все остальные варианты будущего обладателя огромного офиса в центре Сургута можно рассматривать на уровне далеких предположений. Может, кто-то из крупных сырьевых игроков, планирующих войти в наш город, решит заранее организовать здесь базу (вспоминается история о том, как три-четыре года назад администрация пыталась привлечь в ядро центра города Транснефть). А может, кто-то из крупных федеральных игроков рынка недвижимости решил приобрести интересный актив на перспективу, что маловероятно ввиду тотального профицита офисных площадей в городе. Впрочем, нельзя исключать и вариант, что аукцион по тем или иным причинам признают несостоявшимся и тогда газовики продолжат поиски покупателей для своего здания.

Так или иначе, 19 января будут подведены итоги этого очень интересного для сургутян аукциона. Какими они будут – читайте на СИА-ПРЕСС.