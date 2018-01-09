​Ушел из жизни депутат думы Сургута Владимир Рогулин

Депутат думы Сургута Владимир Рогулин скончался накануне, 8 января. Ему было 57 лет.

В Сургуте он жил с 1984 года – его первым местом работы стала «Федоровскнефть». Там же он прошел карьерную лестницу, дойдя до заместителя председателя Объединенной профсоюзной организации ОАО «Сургутнефтегаз» в 1998 году. На этой должности он находился до сих пор. Владимир Иванович был награжден большим количеством ведомственных наград – как он Сургутнефтегаза, так и от главы Сургута, губернатора Югры и министерства энергетики России.

В думе Сургута он представлял избирательный округ №4. Точной информации о причине его смерти пока нет – по предварительным данным к ней привела продолжительная болезнь.

Редакция СИА-ПРЕСС выражает соболезнования родным и близким Владимира Ивановича.