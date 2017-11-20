​Сургутские депутаты заблокировали попытку городских чиновников взять думу под контроль

Конец минувшей недели ознаменовался важным с политической точки зрения событием. Как рассказывают источники СИА-ПРЕСС, высшее руководство города планировало произвести «захват» городской думы через партийную линию. Это должно было случиться так: на заседании политсовета «Единой России», возглавляемого главой Вадимом Шуваловым (в эту структуру также входит заместитель Шувалова Алексей Жердев), поставить вопрос об обязательном фракционном голосовании депутатов по вопросам, утвержденным политсоветом. А фракция «Единой России» в думе Сургута – это, собственно, и есть вся дума Сургута.

Нельзя сказать, что городские депутаты так уж часто отказывали администрации в утверждении каких-то вопросов, но прецеденты случались, и все они касались крайне принципиальных вопросов – например, приватизации муниципальных предприятий. Так, в марте дума отклонила решение даже не о приватизации, а только лишь об акционировании двух сильных СГМУПов – хлебозавода и городского рынка. Тогда депутаты решили, что если эти предприятия станут акционерными обществами, то неизбежно «утекут» из собственности города каким-нибудь загадочным частным инвесторам.

Примечательно, что политическая акция с попыткой взять под контроль сургутский парламент совпала по срокам с развитием очень странной ситуации вокруг муниципального РКЦ ЖКХ, который, как выяснилось недавно, с начала года работает совместно с некоей костромской фирмой, чья компания-учредитель оказалась бывшим местом работы замглавы Алексея Жердева. Очевидно, что если бы администрация смогла проводить свои решения в думе через партийную линию, то серия приватизационных сделок в Сургуте стартовала бы в ближайшее время. Но этого не случилось.

Как рассказал один из членов политсовета «Единой России», городские депутаты, входящие в этот партийный орган (там они составляют существенную силу – шесть человек из 21), с самого начала заседания обратили внимание на этот пункт повестки дня и предложили снять его с рассмотрения. Каких-то внятных контраргументов авторы этого решения привести не смогли, поэтому вопрос был снят с обсуждения.

В настоящий момент политический процесс продолжается: сегодня, 20 ноября, в 14.30 началось заседание фракции «Единой России» городской думы, где, по информации СИА-ПРЕСС, будет поднят вопрос вокруг РКЦ ЖКХ. Подробности этого обсуждения читайте в ближайшее время на нашем портале.