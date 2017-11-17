Врачи Сургутской клинической травматологической больницы перенимают опыт у коллег из Германии

Специалисты Травматологической больницы Сургута проходят стажировки на базе ведущих медицинских клиник Берлина. Так, врачи-рентгенологи учреждения Светлана Горюшина и Винер Султанов стали участниками образовательного курса, который прошел на базе университетского комплекса Charité. Это многопрофильная больница, основанная в 1710 году, относится к старейшим медицинским учреждениям Германии, включают в себя более сотни клиник и научно-исследовательских институтов. Charité входит в число лучших клиник в Германии, здесь ежегодно проходят лечение более одного миллиона человек со всего мира.

Рентгенологи Травматологической больницы прошли стажировку в Институте радиологии Charité, который объединяет несколько подразделений - нейрорадиологическое, детской радиологии, радиологии в трансплантологии и т.д.

- Наше обучение проходило под руководством опытного врача, профессора Тимма Дейнеке, - прокомментировала врач-рентгенолог БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Светлана Горюшина. – Изучали организацию работы, основные этапы диагностического и лечебного процесса в хирургии и трансплантологии, а также имели возможность познакомиться с новейшими методиками обследования пациентов с онкологическими заболеваниями. Многие используемые технологии и подходы к лечению у нас с иностранными коллегами едины: врачи Германии также активно используют высокотехнологичные методы диагностики, при этом применяют взаимодополняющие многофазные исследования с контрастированием на томографах последнего поколения.

Vivantes International Medicine – еще одна сеть медицинских клиник, где прошли стажировку врачи Травматологической больницы Сургута. В немецкий концерн Vivantes входят 40 центров передового медицинского опыта – это центр печени и эндокринной хирургии, центр заболеваний позвоночника, центр заболеваний органов таза, торакальный центр и др. В клинике Vivantes хирурги Травмбольницы Владимир Корженевский и Ринат Рахметов изучали современные технологии при реконструктивных операциях на трахее и пищеводе.

- Благодаря окружной программе «Развитие здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» врачи Травматологической больницы имеют возможность познакомиться с эффективными методиками, которые, как правило, в современной медицине являются передовыми, поучаствовать в научно-исследовательской работе с ведущими экспертами, - отметил главный врач БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Дмитрий Гарайс. – Важно и то, что специалисты, которые изучали мировые практики, работали в команде: принимали участие в дооперационной подготовке, осваивали опыт интероперационных технологий или восстановительного лечения. Все это способствует внедрению и развитию новейших технологий в больнице, формированию мультидисциплинарного подхода в работе врачей.

Отметим, что стажировки специалистов Травматологической больницы продолжаются. В образовательных программах на базе зарубежных клиник Германии и Израиля участвуют бригады нейрохирургов и травматологов-ортопедов.