Экстремалы Сургута попросили у главы города крытую площадку для занятий скейтом, паркуром и BMX

Любители экстремалных видов спорта Сургута попросили у главы города Вадима Шувалова крытую площадку для занятий скейтом, паркуром и BMX (выполнение трюков на велосипеде. – Прим. автора).

Просьба оформлена виде петиции на сайте Avaaz. Инициаторы уже собрали около тысячи подписей сургутян.

Необходимость площадки обоснована тем, что многие из молодежных видов спорта уже включены в олимпийскую программу. А значит, нужна площадка для развития молодых талантов не только летом, но и круглый год.

Напомним, что в Сургуте уже действует один скейт-парк, однако он находится на открытом пространстве.