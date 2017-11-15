​Сургутские каратисты завоевали три медали на Чемпионате России по версии WKF

Сургутские каратисты одержали победу на Чемпионате России по версии WKF и три медали отправились в родной город. Участие в соревнованиях приняли более 300 спортсменов из 40 регионов страны, об этом сообщил глава Сургута Вадим Шувалов, у себя на странице Вконтакте.

Первое место в весовой категории 75кг одержал Арутюн Антонян, в поединке до 67кг победа досталась Андрею Яроцкому, а в весовой категории до 84кг лидировал Александр Алиев.

«Горжусь тем, как ребята достойно защитили честь города на соревнованиях. Поздравляю с медалями и желаю попасть в сборную страны к предстоящей Олимпиаде!», – написал Шувалов.