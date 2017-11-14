​Плохие новости для команды Шувалова. Наталья Комарова на пресс-конференции высказалась про Сургут коротко, но емко

На прошедшей в Ханты-Мансийске большой пресс-конференции губернатора Натальи Комаровой, длившейся около 2 часов 40 минут, Сургут был упомянут буквально пару раз, и оба – в специфическом контексте. Так, глава региона заявила о непременном объединении муниципалитетов, из которых крупнейшие – это Сургут и Сургутский район, которые составляют почти треть населения Югры. Это значит, что политический проект по решению кадровой проблемы Сургута, о возможности реализации которого еще в начале октября предположил в своем блоге главный редактор siapress.ru Дмитрий Щеглов, становится реальностью.

Во второй раз крупнейший муниципалитет округа прозвучал в разрезе разгорающегося в городе скандала с непонятными бизнес-операциями городского «РКЦ ЖКХ» и других громких негативных событий, которыми сургутская власть отметилась за последний год. «Как учитывается мнение общественности об управлении городом в оценке со стороны региональной власти?» – спросил главный редактор «Сургутинтерновостей» Дмитрий Подлесной. Наталья Комарова в своем ответе не стала особо вступаться за управляющую Сургутом команду, а ограничилась короткими характеристиками: о том, что город поднялся с 22 места рейтинга муниципалитетов на несколько пунктов. Правда, потом сделала важную ремарку: о том, что глава города, оказавшийся на 22 месте окружного рейтинга, все же не обязан покинуть свою должность, «хотя об этом, возможно, стоит подумать».

Кроме того, губернатор как бы возвысилась над «дракой» вокруг приватизации муниципальных активов и согласилась с идеей о том, что решение о продаже того или иного муниципального предприятия можно решать с учетом мнения всех горожан. А сургутяне, как правило, высказываются против каких-либо приватизаций.

Все это в комплексе может значить то, что сургутский кадровый вопрос, который, без сомнения, является одним из ключевых для губернатора, близок к некоему решению. Вполне вероятно, что его исход – это действительно объединение с районом и передачей управления более продвинутому главе. С учетом того, что Андрей Трубецкой – ставленник и фаворит первого вице-губернатора Алексея Шипилова, и, несмотря на некоторые коллизии, он и его окружение хотя бы на уровне слухов не подозревается в коррупционных связях, сомнений в исходе этого политического маневра практически нет. Вопрос в том, насколько быстро этот процесс будет проведен в исполнение.