Глава Сургута Вадим Шувалов сообщил у себя на странице Вконтакте об установке указателя к купеческой усадьбе и центру патриотического наследия. Он заявил, что подобные указатели помогут ориентироваться в Сургуте гостям города. А также задал вопрос своим читателям, как они считают, куда еще необходимо установить указатели.
В Сургуте установили указатели к купеческой усадьбе и центру патриотического наследия
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