​В Югре ожидается резкое похолодание и гололед

Быть предельно внимательными на дорогах в ближайшие 2 дня призывают югорчан сотрудники окружной Госавтоинспекции.



К концу рабочей недели в регионе ожидается резкое понижение температуры. Так, уже вечером столбики термометров могут опуститься до 16-ти градусов. Однако в воскресенье холодные воздушные массы уйдут и начнется потепление. В связи с температурными перепадами на дорогах возможен гололед. Водителей просят выбирать безопасную скорость движения, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и интервал между автомобилями. Пешеходам же рекомендуют осторожнее пересекать проезжую часть.