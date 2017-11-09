​Силовики подозревают, что в Россию могла быть заброшена группа боевиков. Сургутнефтегаз усиливает меры безопасности

Как стало известно СИА-ПРЕСС, в Сургутнефтегазе усилены меры безопасности. Это случилось после предупреждения от силовых структур, которые направили в компанию письмо с информацией о возможно орудующей на территории России банды боевиков, заброшенных в страну из-за рубежа. По предварительной информации, это выходцы из среднеазиатского и северокавказского регионов. Одной из их задач называют сбор информации о стратегических объектах (в том числе сферы ТЭК), коих очень много на территории Сургута и Югры. В связи с этим нефтяники (вероятно, не только Сургутнефтегаз, но и другие компании) усиливают меры безопасности и внимательнее следят за доступом на свои объекты.

Напомним, что буквально на днях, 7 ноября, несколько городов Сибири (Нижневартовск, Сургут, Тюмень, Омск) были подняты на уши из-за писем, пришедших на службы скорой помощи с угрозой взрывов в массовых местах. Из школ, больниц, детских садов и крупнейших ТРЦ были эвакуированы тысячи людей, но взрывных устройств, к счастью, нигде не оказалось. После этого приказ об усилении мер безопасности и повышенной готовности к возможным ЧП подписал глава Сургута Вадим Шувалов.