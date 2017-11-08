Около 10 процентов студентов Сургута заявили, что зарабатывают более 34 тысяч рублей

Портал зарплата.ру проанализировал кем работали и работают сургутские студенты, и сколько они за это получают.

Половина студентов, которые на данном этапе продолжают обучение, совмещают пары и работу. При этом отмечается, что только 23 процента специалистов, которые уже закончили обучение не работали во время учебы.

16 процентов опрощенных студентов, которые продолжают обучение сообщили, что их среднемесячный доход – от 11 до 16 тысяч, 13 процентов зарабатывают от 17 до 22 тыс. рублей, а каждый десятый указывает среднюю зарплату от 34 тыс. рублей.

Лишь 25 процентов студентов работают оп специальности, 54 процента отметили, что их работа не как не связана с получаемой профессией.

Отметим, что 54 процента из тех, кто уже получил образование, рассказывают, что в студенчестве зарабатывали от 5 до 10 тыс. рублей в месяц. 25 процентов заявили о заработке от 11 до 16 тысяч и лишь 2 процента указали доход от 34 тысяч рублей.

В опросе приняло участие 670 жителей Сургута с 31 октября по 3 ноября 2017 г.