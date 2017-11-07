​Сургут выяснил, кто главный «Кулинарный бренд» города в этом году // СПИСОК

В Сургуте завершился конкурс «Кулинарный бренд – 2017», в ходе которого мастера из городских кафе, ресторанов и кофеен боролись за право называться лучшими в нескольких номинациях. На сайте администрации Сургута рассказано, кто вошел в топ по этим номинациям, а так как нам всем есть в этих местах, интересно узнать, кто же победил и в какой сфере. Давайте посмотрим.

Номинация «Лучший повар»:

I место – кафе «Бонифаций»

II место – ресторан «Веранда»

III место – ресторан «КуКу энд пельмешек»

Номинация «Лучший кондитер»:

I место – кондитерская мастерская Lika Semenkova

I место – ООО «Центр питания Тюменьэнерго»

II место – кафе «Traveler’s coffee»

Номинация «Лучший бариста»:

I место – лофт-проект «Место»

II место – «Bella Chiglintceva candy boutique»

III место – кофейня «Chaplin»

Дополнительные номинации:

Самый молодой участник – Таушев Дмитрий, кафе «Traveler’s coffee»

За оригинальность и новизну идеи – сеть кофеен «Coffee Like»

За стремление к победе – Галкина Маргарита, ООО «ТС»

За высокий уровень художественного оформления – кондитерская мастерская Lika Semenkova