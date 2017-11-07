​Сургут выяснил, кто главный «Кулинарный бренд» города в этом году // СПИСОК

В Сургуте завершился конкурс «Кулинарный бренд – 2017», в ходе которого мастера из городских кафе, ресторанов и кофеен боролись за право называться лучшими в нескольких номинациях. На сайте администрации Сургута рассказано, кто вошел в топ по этим номинациям, а так как нам всем есть в этих местах, интересно узнать, кто же победил и в какой сфере. Давайте посмотрим.
Номинация «Лучший повар»:
I место – кафе «Бонифаций»
II место – ресторан «Веранда»
III место – ресторан «КуКу энд пельмешек»
Номинация «Лучший кондитер»:
I место – кондитерская мастерская Lika Semenkova
I место – ООО «Центр питания Тюменьэнерго»
II место – кафе «Traveler’s coffee»
Номинация «Лучший бариста»:
I место – лофт-проект «Место»
II место – «Bella Chiglintceva candy boutique»
III место – кофейня «Chaplin»
Дополнительные номинации:
Самый молодой участник – Таушев Дмитрий, кафе «Traveler’s coffee»
За оригинальность и новизну идеи – сеть кофеен «Coffee Like»
За стремление к победе – Галкина Маргарита, ООО «ТС»
За высокий уровень художественного оформления – кондитерская мастерская Lika Semenkova