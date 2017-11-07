​Сургутский департамент образования хочет узнать у родителей о «поборах» в школах // ОПРОС

Департамент образования Сургута разместил на сайте администрации города призыв принять участие в опросе о платных услугах, пожертвованиях и целевых взносах в школах. В частности, в этом опросе вы можете рассказать, доносят ли до вас всю необходимую информацию о том, как и за что вы платите. Принять участие в анонимном опросе можно по этой ссылке.