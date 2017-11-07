СРОЧНО! Вслед за Нижневартовском в Сургуте эвакуируют все крупнейшие ТРЦ ​// ФОТО, ВИДЕО UPD. 13.39

В след за Нижневартовском эвакуируют и торгово развлекательные центры Сургута: «Сургут Сити-Молл», «Агору», «Союз». Сведения подтвердили в руководстве ТРЦ Сургут Сити-Молл.

По предварительным данным причина минирование зданий.

UPD. 12.33 Также поступила информация, что происходит эвакуация из гипермаркета Богатырь, Лента и с Центрального рынка на Островского.

По вновь поступившим данным под эвакуацию попали и школы.

UPD. 13.39 Глава Сургута Вадим Шувалов заявил, что по предварительным данным заявления о минировании ТРЦ Сургута ложные, подробней по ссылке.