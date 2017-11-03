​«ЮТэйр» выбралась из убытков, но потеряла в прибыли

Авиакомпания «ЮТэйр», принадлежащая Сургутнетфегазу, Югре и Тюменской области, по итогам 9 месяцев года смогла выйти в прибыль (после убытка в размере 2,4 млрд рублей по итогам первого полугодия) – 966 млн рублей. Правда, эта сумма значительно меньшей той прибыли, что авиакомпания показала по итогам 9 месяцев 2016 года – тогда «ЮТэйр» заработала 2,2 млрд рублей, пишет «РБК Тюмень».