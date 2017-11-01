На бывшего сургутского депутата Евгения Барсова завели уголовное дело за невыплату зарплаты

Сложивший с себя полномочия депутата городской думы и члена партии «Единая Россия» сургутский бизнесмен Евгений Барсов стал фигурантом уголовного дела, сообщает «СИН». Данную информацию подтвердили в управлении Следственного комитета России по ХМАО-Югре.

«В производстве следственного отдела по городу Сургут находится уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора ОАО «Сургутстройтрест» по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 145.1 уголовного кодекса – невыплата заработной платы», – сказала помощник руководителя СУ СК РФ по ХМАО-Югре Алина Никифорова.

Следствие заявило, что компания Барсова не выплатила 21 сотруднику заработную плату. Таким образом долг перед работниками составил 2,6 млн рублей. «В ходе следствия, задолженность погашена в полном объеме. По уголовному делу проводится бухгалтерская экспертиза, комплекс других следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», – добавили в управлении.