​В Сургуте состоялась первая церемония принесения Присяги иностранными гражданами

Впервые в Сургуте иностранцы, получающие гражданство Российской Федерации, приняли присягу. Мероприятие прошло в зале торжеств 31 октября. Клятву верности стране сегодня зачитали порядка 120 человек из стран Ближнего зарубежья.
Принял Присягу заместитель начальника УМВД России по городу Сургуту, полковник внутренней службы Владимир Бабушкин.
Напомним, что данная процедура стала обязательной при получении российского паспорта иностранными гражданами с 1 сентября 2017 года.
Чем живет Сургутский район? Заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков // ONLINE 2 ноября в 11:00