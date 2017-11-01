Наталья Комарова: «Запрос жителей Югры на арендные дома растёт»

Губернатор Югры Наталья Комарова, заявила, что запрос жителей региона на арендные дома социального назначения достаточно высок. Она уверена, что муниципалитетам необходимо продолжать создавать такой фонд жилья, сообщают «РИА Новости».

Отметим, что пилотный проект стартовал в Сургуте, где в феврале началось заселение жителей в дом на 512 квартир. В социальных арендных домах, в числе остальных, проживают учителя, медработники, сотрудники полиции, службы судебных приставов, а также работники культуры.

«Видя запрос населения на данный вид жилья — только в Сургуте поступило более 500 заявок еще на один дом социального использования — муниципальным образованиям следует продолжить создавать такой наемный фонд», — приводит сайт правительства Югры слова главы региона.

Окружной департамент строительства сообщил, что первый арендный дом социального использования в Сургуте в настоящее время заселен на 81 процент.

«Средний размер платы по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования — на 60% ниже среднерыночной по Сургуту», — пояснили в ведомстве.