​Сургутские полицейские поймали грабителя

К полицейским обратился мужчина 1979 года рождения, который рассказал, что вечером 19 октября его ограбили в подъезде одного из домов на Мунарева. Неизвестный отобрал телефон, стоимостью порядка десяти тысяч рублей.
Стражи правопорядка задержали 20-летнего преступника, который был ранее судим за кражу. Сейчас рецидивист может лишиться свободы на семь лет.
Кинезитерапия в Сургуте. Директор оздоровительного центра «Стан» Татьяна Райник и врач высшей категории (ЛФК) Галина Сесина //ONLINE 2 ноября в 12:00