​Сургутские полицейские поймали грабителя

К полицейским обратился мужчина 1979 года рождения, который рассказал, что вечером 19 октября его ограбили в подъезде одного из домов на Мунарева. Неизвестный отобрал телефон, стоимостью порядка десяти тысяч рублей.

Стражи правопорядка задержали 20-летнего преступника, который был ранее судим за кражу. Сейчас рецидивист может лишиться свободы на семь лет.