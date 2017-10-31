​Маленькие пациенты сургутской КПНБ встретились с писательницей

В гости к самым маленьким пациентам Сургутской клинической психоневрологической больницы пришла член сургутского литературного объединения "Северный огонёк" и Ассоциации поэтов Тюменской области, писательница Анжелика Бивол.

В детском психиатрическом отделении Анжелика прочла детям сказки личного сочинения. Герои произведений не оставляют равнодушными, сюжеты, рассказанные писательницей, завораживают и окунают в мир сказок.

Сказки о кисточках, красках, карандашах и непослушном ластике дети слушали с удовольствием. После мероприятия сотрудники Сургутской клинической психоневрологической больницы продемонстрировали Анжелике Бивол выставку рисунков, организованную в отделении.

Как признается, Анжелика, идеи для своих сказок она берет из жизни. Очень часто дети не знают, как и с чего начать свой рисунок, как подступиться к новому делу, а сказки помогают настроиться на нужный лад и начать творить.

В отделении детского психиатрического отделения проходят лечение порядка двадцати детей, в возрасте от 5 до 18 лет.

«В условиях пребывания в больнице очень важно, чтобы дети испытывали положительные эмоции. Сказки дают такую возможность, помогают справиться с одиночеством, стрессом, отвлекают от тягостных мыслей. Кроме того, каждая сказка в ненавязчивой форме демонстрирует какой-либо жизненный урок, что также способствует скорейшей реабилитации детей» - отметила медицинский психолог Ольга Шелюк.

В скором времени Анжелика Бивол планирует издание своей поэтической книги «О том, что душу мне тревожит», сборник сказок для детей станет следующим, после выпуска сборника стихов.