​ООО «Сургутнефтегаз» отчитался о многомиллиардной прибыли

ООО «Сургутнефтегаз» закончил девять месяцев 2017 года с многомиллиардной прибылью, сообщает «РБК Тюмень».

Согласно бухгалтерской отчетности, чистая прибыль составила 90,7 млрд рублей. За аналогичный период в прошлом году у компании данный показатель был отрицательным – убыток равнялся 111,2 млрд рублей.

Отмечается, что выручка компании выросла и составила 891,5 млрд рублей. Также снизилась кредиторская задолженность на 10 млрд рублей. В конце 2016 года она составляла 96,5 млрд рублей.

Уставный капитал общества на 30 сентября равен 43 млрд 427 млн рублей.