Общественная палата собрала экологические организации в Сургуте

В пятницу, 27 октября, в Сургутской филармонии состоялось заседание Общественной палаты округа на тему «Формирование благоприятной окружающей среды для всех поколений Югры». Открывала мероприятие председатель югорской Общественной палаты Ирина Максимова.

Участниками встречи стали представители экологических организаций округа, чиновники из правительства Югры, под руководством заместителя губернатора региона Алексея Забозлаева, эксперты из СурГУ, а также делегаты из муниципалитетов Югры. Одной из центральных тем обсуждения стали гражданские инициативы и деятельность общественных организаций в решении экологических задач в Югре.

Как рассказала Ирина Максимова корреспонденту siapress.ru, определяющую роль может играть тиражирование экологическими организациями своих знаний и навыков при реализации гражданских инициатив.

«Нужно понимать, что те или иные гражданские инициативы – это не просто голые идеи, за ними стоит множество механизмов и практик. – рассказывает Ирина Максимова. - Экологические организации понимают, как реализовывать такие инициативы от начала и до конца, поскольку они знают все нюансы и применяют свои знания на практике. Задача нашего заседания состояла в том, чтобы эти знания и навыки передавались другим людям. Для этого требовалось собрать как можно более разнообразный и представительный состав участников, что нам и удалось сделать. Эта первое настолько масштабное заседание. Оно стало началом крупного структурного взаимодействия в экологической сфере округа».