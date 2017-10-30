​Сургутнефтегаз окончательно вышел из убытков. За 9 месяцев он заработал почти сотню миллиардов рублей

За 9 месяцев 2017 года Сургутнефтегаз показал прибыль более чем в 90 млрд рублей по РСБУ, в то время как годом ранее в этот момент компания терпела 100-миллиардные убытки. Те убытки, правда, происходили на фоне укрепления рубля и, следовательно, некоторых потерь в гигантских валютных депозитах компании. Но сейчас ситуация еще интереснее – по курсовым разницам по итогам III квартала Сургутнефтегаз по-прежнему терял деньги, но даже эти потери не смогли перебить доход компании, пишут «Ведомости». Это произошло, в том числе, благодаря тому, что выручка главной компании Сургута выросла на 14 процентов и достигла 820 млрд рублей.

При этом «кубышка» Сургутнефтегаза по прежнему крайне велика – более $37 млрд долларов, или 2,1 трлн рублей.