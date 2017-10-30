В Сургуте в ноябре будет проводиться настройка светофоров // СПИСОК

Глава Сургута Вадим Шувалов опубликовал у себя на странице «Вконтанте» запись, согласно которой в городе проводится настройка светофоров.
Список перекрестков на ноябрь:
- Энергетиков – Энгельса;
- Энгельса – Республики;
- Энгельса – Ленина – Университетская;
- Югорский тракт – Заячий остров;
- Аэрофлотская – Крылова – Индустриальная;
- Пролетарский – Геологическая;
- 30 лет Победы – И.Захарова;
- Мира – Маяковского;
- 30 лет Победы – Свободы – Ленина;
- Сосновая – Щепеткина;
- Щепеткина – Терешковой;
- Крылова – Билецкого;
- Свободы – Энергетиков;
- Ленина – Профсоюзов.
Что такое блокчейн и кто такие майнеры? Иван Мараховка, технический директор проекта Neironix, 31 октября в 11.00