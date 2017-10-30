ООО «Газпром трансгаз Сургут» потратит на фуршеты и праздничные ужины более 10 млн рублей

На сайте госзакупок появился лот, согласно которому ООО «Газпром трансгаз Сургут» готовы потратить на фуршеты и праздничные ужины более 10 млн рублей, сообщают «РБК Тюмень».

Подрядчик будет обязан предоставить услуги по организации кофе-пауз, фуршетов, торжественных ужинов при проведении праздничных, культурно-массовых и корпоративных спортивных мероприятий для работников филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Сумма «среднего чека» будет изменяться в зависимости от мероприятия. В частности чек ужина конкурса «Спортивная элита» не должен превышать 1864 рублей. Фуршеты на фестивале «Наш дом-Газпром», праздновании 8 Марта, 9 Мая, Дня работников газовой промышленности обойдутся в сумму от 338 до 593 рублей на человека.

Согласно данным закупки, самыми дороги мероприятиями станут: празднование 8 Марта и Дня работников газовой промышленности. На них планируется потратить 5,7 млн рублей.