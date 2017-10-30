​В Сургутском районе задержан вор дорожных плит

В отделение полиции с.п. Солнечный поступило обращение о том, что с территории АГЗС, расположенной в районе 54 км автодороги «Нефтеюганск – Сургут» пропали 18 дорожных плит, сообщает ОМВД России по Сургутскому району.

По предварительным данным кражу соверши мужчина 30-ти лет. Он организовал погрузку и вывоз плит, которые впоследствии были найдены и возвращены хозяину.

Вор сознался, что украл плиты, с целью их дальнейшей продажи. Сумма ущерба, причиненного предприятию, составила более 200 тысяч рублей.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет