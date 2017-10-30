Сургутские работодатели ищут инженеров, и найти не могут

К дню инженера, который в России отмечают 30 октября, аналитики сайта HeadHunter выяснили, какие специалисты востребованы, какую зарплату им предлагают и сколько человек претендует на одно рабочее место в этой сфере.

Таким образом, на рынке труда Югры работники производственной сферы входят в Топ-10 самых востребованных профессиональных отраслей региона (на четвертом месте): 9 процентов вакансий местных работодателей посвящены поиску именно этих кадров.

К наиболее востребованным специализациям в сфере «Производство» относится «Электроэнергетика» (27 процентов). Далее по востребованности – инженеры (16 процентов), нефтепереработка (14 процентов) и охрана труда (10 процентов).

Больше всего работодателям нужны работники инженерных специальностей в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

Средняя зарплата, которую предлагают работодатели в отрасли «производство» в ХМАО составляет 47 500 рублей, в то время, как соискатели хотят в среднем зарабатывать 60 000 рублей.