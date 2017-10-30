Сургут снова в федеральной прессе: фитнес-клуб отказал двум кавказцам в абонементе

Накануне, двое жителей Сургута опубликовали видеообращение, в котором заявили, что не смогли попасть в фитнес-клуб Platinum из-за своей внешности. Оба являются, по их словам, «лицами кавказской национальности».

Управляющая спортивного учреждения Анастасия Анчугова заявила, что отказали мужчинам в абонементе не из-за национального фактора.

«В нашем клубе занимаются люди разных национальностей, разных слоев. Есть зона боевых искусств, группа в большинстве состоит из людей кавказской национальности. Почему им могли отказать — может быть, потому что они вели себя как-то агрессивно с администраторами или менеджерами клуба. У нас было очень много разных ситуаций, были драки», — ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Анчугова заявила, что авторы данного ролика смогут получит абонемент сразу же после окончания проверки, если информация о них не вызовет вопросов у службы безопасности. «Я не вижу в этом ничего плохого, уже много лет работаем по этой схеме, и никогда не было никаких проблем. Людей, которые приходят, и у которых мы требуем копию паспорта, не оформляем сразу, такие есть», — добавила управляющая.