​Две тысячи сургутян сегодня сажали деревья. Посадили очень много

Сегодня, 7 октября, сургутяне вышли на единый день посадки деревьев. На admsurgut.ru замглавы Сургута Алексей Жердев рассказал, что в количество участников этой экологической акции в прошлом году было 900, а в этом – целых 2200, и деревьев посадили больше – не 850, как год назад, а 3200.

Озелененными оказались улицы Университетская, Геологическая, Каролинского, а также Комсомольский проспект. Сажали рябины, березы, сосны, лиственницы, черемухи, сирень, яблони.