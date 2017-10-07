​Две тысячи сургутян сегодня сажали деревья. Посадили очень много

Сегодня, 7 октября, сургутяне вышли на единый день посадки деревьев. На admsurgut.ru замглавы Сургута Алексей Жердев рассказал, что в количество участников этой экологической акции в прошлом году было 900, а в этом – целых 2200, и деревьев посадили больше – не 850, как год назад, а 3200.
Озелененными оказались улицы Университетская, Геологическая, Каролинского, а также Комсомольский проспект. Сажали рябины, березы, сосны, лиственницы, черемухи, сирень, яблони.
Сургут и Фареры: где параллели? Музыкант, режиссер и художник Хайдрик (Фарерские острова) // ONLINE 20 октября в 13.00