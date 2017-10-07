​На улице Ивана Захарова в Сургуте ночью стреляли. Пострадавший получил четыре пули из травматического пистолета

Ночью с пятницы на субботу в Сургуте произошло ЧП со стрельбой. Двое парней, сидя в машине во дворе на улице Ивана Захарова, 12, выпивали и наслаждались громкой музыкой. Это не понравилось прогуливающимся мимо трем людям, которые обратились к ночным гулякам с резонными замечаниями, что, в свою очередь, привело к последующей словесной и физической потасовке. В итоге один из прохожих предпочел завершить битву при помощи последнего аргумента: травматического пистолета. Из него он выстрелил одному из парней четыре раза: два раза в живот, и по одному в руку и ногу, пишет "СТВ". Продолжать драку в таких условиях было уже не очень интересно, поэтому прохожие скрылись, и теперь их личностями очень интересуется полиция. А пострадавших отправили в больницу.