16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,7612   EUR  67,5344  

​Администрация Сургута предлагает жителям района ЖД подождать ближайшую новую школу... еще три года // СПИСОК

Фото usi.rf
Фото usi.rf

Жители микрорайона «Александрия» направили в администрацию Сургута (точнее, на публичные слушания, в рамках которых рассматривались правила благоустройства города) вопросы о том, почему в их микрорайоне до сих пор не началось строительство школы:

«От имени жителей микрорайона Александрия убедительно прошу Вас оказать содействие в строительстве школы по адресу: ул. Крылова д. 36, и д.38.Возить детей в школу в другие микрорайоны не представляется возможным в условиях приравненных к Крайнему Северу. На месте, где должна быть построена школа по проекту проживают лица с других государств - "строители"».

В своем ответе исполнительная власть как всегда категорична: школы точно будут. Но потом.

Ссылаясь на окружную программу развития образования, администрация рассказала, какие учреждения она планирует возвести в 39-м, а также прилегающих 42-45-х микрорайонах^

  • - «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2», мощность 550 мест, срок строительства 2020-2022 годы;
  • -Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута», мощность 900 мест, срок строительства – 2018-2020 годы;
  • -«Образовательный комплекс в микрорайоне 44 г. Сургута (средняя школа на 1200 учащихся, детский сад на 350 мест, учреждение дополнительного образования технической направленности «Технополис» на 250 мест (в том числе «Кванториум» на 60 мест)», мощность 1200 учащ./ 350 мест/ 250 мест, срок строительства 2020-2023 годы;
  • -«Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 43 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», мощность 990 мест, срок строительства 2019-2021 годы;
  • -«Школа-детский сад в микрорайоне 45 г Сургута. (300 учащ./200 мест)», мощность 300 учащ./200 мест, срок строительства – 2018-2020 годы.

При всем позитивном размахе и громадье планов, из этого ответа можно судить, что жителям активно растущего Северного жилого района ближайшую школу можно ждать только к 2020 году. Учитывая, что чем дальше срок введения объекта, тем больший шанс, что этот срок отодвинется, перспектива в плане школ у жителей ЖД-ПИКС пока не очень радужная.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 13:14, просмотров: 13, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Дело семейное. «НГ» побывал в гостях у бизнес-семьи Ивановых — участников конкурса «Семья года — 2017»

​Дело семейное. «НГ» побывал в гостях у бизнес-семьи Ивановых — участников конкурса «Семья года — 2017»
Лилия Сулейманова Сегодня в 11:36
79 0
Сургутская неделя. ​Вырубка и посадки

Сургутская неделя. ​Вырубка и посадки
Уходящая неделя в Сургуте оказалась богата на вырубку и посадки в самых разных своих ипостасях
Василий Мирский 06 октября в 15:32
502 3
На злобу дня

На злобу дня
Как назначение исполняющего обязанности главы Республики Дагестан связано с Югрой?
Ринат Айсин, депутат Думы ХМАО-Югры 06 октября в 13:08
769 3
​Вениамин Матаев: «В создание музейно-исторического комплекса «Барсова гора» вложат 150 миллионов рублей»

​Вениамин Матаев: «В создание музейно-исторического комплекса «Барсова гора» вложат 150 миллионов рублей»
Артем Мазнев 06 октября в 11:52
262 1
Личное хобби или алкоголь ? Читатели siapress.ru рассказали как борются со стрессом

Личное хобби или алкоголь ? Читатели siapress.ru рассказали как борются со стрессом
Константин Шперлинг 06 октября в 11:09
271 1
Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека

Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека
От всей души поздравляю вас, уважаемые педагоги, с праздником. Примите слова огромной благодарности за ваш труд!
Надежда Красноярова, Председатель думы г. Сургута 05 октября в 10:01
247 0
Хороший педагог является для своих учеников не только наставником, но и воспитателем, другом, примером для подражания

Хороший педагог является для своих учеников не только наставником, но и воспитателем, другом, примером для подражания
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Максим Нигматуллин и.о. главы администрации сургутского района 05 октября в 09:45
284 0
Уважаемые учителя, педагоги, работники сферы дополнительного образования!

Уважаемые учителя, педагоги, работники сферы дополнительного образования!
Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя.
Вадим Шувалов, Глава города Сургута 05 октября в 09:30
296 0
Читатели siapress.ru отмечают высокое чувство беспокойства за себя и своих близких на фоне телефонного терроризма // ИНФОГРАФИКА

Читатели siapress.ru отмечают высокое чувство беспокойства за себя и своих близких на фоне телефонного терроризма // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 04 октября в 12:41
292 0
Шпионы, ИГИЛ или хулиганы? Аудитория siapress.ru предположила, кто устроил телефонный терроризм в России // ИНФОГРАФИКА

Шпионы, ИГИЛ или хулиганы? Аудитория siapress.ru предположила, кто устроил телефонный терроризм в России // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 03 октября в 15:57
378 0
Курс доллара в октябре будет тяготеть к 60 рублям // АУДИО, ТЕКСТ

Курс доллара в октябре будет тяготеть к 60 рублям // АУДИО, ТЕКСТ
Пятина Валерия финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 03 октября в 11:15
407 1
​Депутаты поддержали инициативу ветеранов // ФОТО

​Депутаты поддержали инициативу ветеранов // ФОТО
За два дня была расчищена территория, завезены и высажены 38 деревьев
Анна Калугина 03 октября в 10:13
397 0
​По синусоиде истории

​По синусоиде истории
Мы выращиваем русофобов своим отношением к мигрантам как к людям второго сорта, к которым относимся, мягко говоря, недружелюбно
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 02 октября в 11:36
1003 25
Аудитория siapress.ru приняла неоднозначную позицию по фильму «Матильда» // ИНФОГРАФИКА

Аудитория siapress.ru приняла неоднозначную позицию по фильму «Матильда» // ИНФОГРАФИКА
Однако в Госдуме фильм оценили положительно
Редакция СИА-ПРЕСС 02 октября в 10:54
384 0
​Семнадцать мгновений семьи

​Семнадцать мгновений семьи
«НГ» побывал в гостях у многодетной четы Гатауллиных — участников конкурса «Семья года — 2017»
Лилия Сулейманова 30 сентября в 16:54
611 0
​Алексей Водовозов: «Прививаться от инфекций, к которым есть вакцины, — общественный долг»

​Алексей Водовозов: «Прививаться от инфекций, к которым есть вакцины, — общественный долг»
Чтобы вызвать конфликт, надо совместить в одном шоу ученого и фрика
Артем Мазнев, Надежда Макаренко 30 сентября в 11:07
584 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика