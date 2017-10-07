​Администрация Сургута предлагает жителям района ЖД подождать ближайшую новую школу... еще три года // СПИСОК

Жители микрорайона «Александрия» направили в администрацию Сургута (точнее, на публичные слушания, в рамках которых рассматривались правила благоустройства города) вопросы о том, почему в их микрорайоне до сих пор не началось строительство школы:

«От имени жителей микрорайона Александрия убедительно прошу Вас оказать содействие в строительстве школы по адресу: ул. Крылова д. 36, и д.38.Возить детей в школу в другие микрорайоны не представляется возможным в условиях приравненных к Крайнему Северу. На месте, где должна быть построена школа по проекту проживают лица с других государств - "строители"».

В своем ответе исполнительная власть как всегда категорична: школы точно будут. Но потом.

Ссылаясь на окружную программу развития образования, администрация рассказала, какие учреждения она планирует возвести в 39-м, а также прилегающих 42-45-х микрорайонах^

- «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2», мощность 550 мест, срок строительства 2020-2022 годы;

-Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута», мощность 900 мест, срок строительства – 2018-2020 годы;

-«Образовательный комплекс в микрорайоне 44 г. Сургута (средняя школа на 1200 учащихся, детский сад на 350 мест, учреждение дополнительного образования технической направленности «Технополис» на 250 мест (в том числе «Кванториум» на 60 мест)», мощность 1200 учащ./ 350 мест/ 250 мест, срок строительства 2020-2023 годы;

-«Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 43 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», мощность 990 мест, срок строительства 2019-2021 годы;

-«Школа-детский сад в микрорайоне 45 г Сургута. (300 учащ./200 мест)», мощность 300 учащ./200 мест, срок строительства – 2018-2020 годы.

При всем позитивном размахе и громадье планов, из этого ответа можно судить, что жителям активно растущего Северного жилого района ближайшую школу можно ждать только к 2020 году. Учитывая, что чем дальше срок введения объекта, тем больший шанс, что этот срок отодвинется, перспектива в плане школ у жителей ЖД-ПИКС пока не очень радужная.