Из Сургута иностранец пытался незаконно вывезти крупную сумму денег, которую теперь могут конфисковать

Сотрудники Ханты-Мансийской таможни в аэропорту города Сургута задержали уроженца Азербайджана, который попытался незаконно вывезти из России крупную сумму денег. Мужчина направлялся в Баку регулярным рейсом.

Мужчина пересек таможенную границу, имея при себе денежные средства, превышающие установленный законом лимит для единовременного перемещения без таможенного декларирования в письменной форме. Но, несмотря на это выбрал «зеленый коридор», тем самым заявив, что при себе не имеет товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.

«Таможенниками в ходе таможенного контроля пассажиров было установлено, что уроженец Азербайджана пытался вывезти наличные денежные средства в сумме свыше 10 000 долларов США (115 354 рублей РФ и 10 000 долларов США) с нарушением права ЕАЭС», - сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Нарушителя ждет наказание: административный штраф, либо конфискация предмета правонарушения.