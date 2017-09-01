В Сургуте уничтожили более двух центнеров «санкционных» яблок

На одном из оптовых складов Сургута сотрудники региональной таможни, проводя совместный рейд с транспортной прокуратурой, выявили более 220 килограммов «санкционных» яблок. Продукция была завезена из Польши.

Как сообщили в Ханты-Мансийской таможне, учитывая, что данная продукция входит в список запрещенных для ввоза в Россию товаров, принято решение об изъятии и уничтожении представителями Россельхознадзора «санкционных товаров».

Напомним, что запрет на ввоз ряда продуктов из США и стран ЕС был введен указом российского Президента от 6-го августа 2014 года, а перечень продуктов, в отношении которых был распространен запрет, определил российский кабмин. В частности, были запрещены к ввозу на территорию РФ мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи.