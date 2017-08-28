В Сургутском районе произошло ДТП с пятью автомобилями

Накануне в Сургутском районе произошло крупное дорожно-транспортное происществие. Столкнулись сразу пять автомобилей на 44 км. автодороги «Подъезд к г. Сургут». Как сообщили в «Центроспас-Югория», на место происшествия выезжала пожарная команда п.г.т. Барсово.

В результате столкновения двух автомобилей Renault (трал), Ssang Yong, Porsche Cayenne и Mazda СХ-5, вмедицинское учреждение были госпитализированы водитель и пассажир автомобиля Ssang Yong. На месте ДТП проведения аварийно-спасательных работ не потребовалось.

Окружная Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости внимательного поведения на дороге, соблюдении скоростного режима, безопасной дистанции и бокового интервала при управлении автомобилем, недопущении резких ускорений, торможений и перестроений.